Роспотребнадзор проверит аромаингаляторы из интернет-магазинов

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Роспотребнадзор начал проверку информации о свободной продаже аромаингаляторов, которые в интернет-магазинах позиционируются как безопасные и полезные устройства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В случае выявления несоответствия продукции установленным требованиям будут приняты меры административного воздействия. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Аромаингаляторы, которые продаются без возрастных ограничений и медицинской сертификации, стали популярны в России. Устройства представляют собой деревянные трубки со сменными стиками, пропитанными ароматическими маслами.

Как рассказал пульмонолог Александр Пальман, пользы от таких устройств нет, а состав вдыхаемых смесей может быть неизвестен.

На фоне этого маркетплейс Ozon сообщил о проведении полной проверки ассортимента. Кроме того, площадка намерена скрыть все карточки с аромаингаляторами.