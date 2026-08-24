Терапевт Чернышова: аромаингаляторы с маркетплейсов могут привести к отеку Квинке

В России снова растет спрос на опасные аромаингаляторы, их продают в Сети без возрастного ценза и сертификации, утверждают СМИ. В чем угроза от таких устройств и каковы последствия от их употребления, разбиралась Москва 24.

Затрудненное дыхание

Фото: телеграм-канал Baza

Опасные для здоровья аромаингаляторы стремительно распространяются на российском рынке. Их реализуют на маркетплейсах без ограничений по возрасту и без подтверждения медицинской безопасности, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, речь идет о деревянных трубках со сменными ароматическими стиками, которые массово поставляются из Китая. Чтобы подтвердить безопасность своего продукта, продавцы даже показали журналистам документы. При этом один из отчетов касался только анализа пустой ваты, а в паспорте безопасности числился лишь совет "избегать чрезмерного вдыхания".

При этом на маркетплейсах такие товары рекомендуют как безопасное средство при табачной зависимости. Якобы использование подобного девайса помогает перейти с курения сигарет на аналог из аромамасел. Однако десятки отзывов пользователей говорят об обратном. В лучшем случае люди отмечают нулевой эффект, а в худшем жалуются на затрудненное дыхание.

Это не первый случай, когда подобные товары становятся популярными, особенно среди молодежи. В 2024 году российские школьники активно покупали аромаингаляторы, которые якобы помогали справиться с сонливостью. В описании товара указывалось, что девайс также облегчает симптомы простуды, снимает головную боль и сонливость, а эфирные масла в его составе тонизируют и бодрят.



Российские школьники начали массово скупать аромаингаляторы на маркетплейсах

Тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила это увлечение с токсикоманией, отметив, что дети используют подобные ингаляторы даже на уроках и переменах.





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Многие из них (школьников. – Прим. ред.) считают, что это альтернатива вейпам. При этом совершенно не задумываясь о здоровье, хотя эта штука не так безобидна, как может показаться. Врачи уже бьют тревогу.

Заявила общественница и то, что продажа таких устройств никак не ограничена. Кроме того, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что аромаингаляторы с маркетплейсов не обладают никакими полезными свойствами. Если лечебные модели и есть, то они продаются исключительно через аптечные сети по рецепту.

"Болезнь вейпера"

Популярность ингаляторов с маслами является реакцией рынка на разговоры об ограничении вейпов, уверен кандидат медицинских наук, пульмонолог Александр Пальман.

В беседе с Москвой 24 он объяснил, что это попытка предложить потребителю продукт, который по своим характеристикам не подпадает под эту категорию и не будет соответствовать никаким возможным запретам. Однако это тоже опасная субстанция с неизвестным составом, вдыхание которой несет нагрузку на легкие.

"Никакой пользы от экспериментов с ингаляторами быть не может. Легкие способны сопротивляться попаданию чужеродных смесей, газов или пыли лишь до определенного предела. Чем агрессивнее субстанция, тем выше риски. Кроме того, при частом использовании опасность увеличивается", – предупредил врач.



По словам эксперта, уже не раз описывали случаи так называемой "болезни вейпера", когда у людей, даже с абсолютно здоровыми легкими, начинался мучительный кашель, приступы удушья.





Александр Пальман кандидат медицинских наук, пульмонолог Если у пациента есть скрытая астма, которая до этого почти не проявлялась, вдыхание смеси может вызвать сильнейший спазм бронхов, и без скорой помощи уже не обойтись. А если вещество окажется агрессивным и повредит легочные ткани, последствия бывают еще серьезнее, вплоть до реанимации.

В случае с вейпами нет четких сертификатов и стандартов, регулирующих допустимый состав, а в отношении ингаляторов с маслами неопределенность еще выше, предостерег Пальман.

Единственным надежным способом защиты остается осознанный отказ от использования подобных устройств. Все экстракты – натуральные, синтезированные или искусственные – не предназначены для вдыхания, заключил он.

"Особенно опасно для детей"

С этим мнением согласна и врач-терапевт Надежда Чернышова. В разговоре с Москвой 24 она подчеркнула, что на первый взгляд аромаингаляторы могут показаться безопасной альтернативой курению, однако при детальном рассмотрении их состав вызывает серьезные опасения.

"Туда входят токсичные вещества, такие как толуол и ксилол, которые выводятся через печень и почки и способны отравлять организм. Выдыхание аромамасел в высокой концентрации вызывает сухость и даже ожоги слизистых оболочек верхних дыхательных путей: носа, носоглотки, ротоглотки, гортани, трахеи", – заявил эксперт.

На этом фоне возможно першение в горле, затрудненное носовое дыхание, слезотечение. Также бесконтрольное применение формирует привычку и становится вариантом психологической зависимости, хотя в составе никотин не заявляется.





Надежда Чернышова врач-терапевт Особенно опасно это для детей и подростков. Их печень и почки еще не полностью справляются с выведением вредных веществ, а организм более подвержен аллергическим реакциям. Кроме того, среди подростков распространена практика использования одного ингалятора на всех, что создает дополнительный риск передачи вирусных и бактериальных инфекций. То есть такие устройства становятся не только источником токсического воздействия, но и способом распространения заболеваний.

Кроме того, аромаингаляторы представляют серьезную опасность для аллергиков. Химические вещества в составе и сами масла являются мощными аллергенами, способными вызвать мгновенно развивающийся отек Квинке. В этом состоянии перекрываются дыхательные пути и человек может погибнуть до приезда скорой помощи, поскольку реакция развивается стремительно, предостерегла Чернышова.

"Также устройства опасны для пациентов с хроническими легочными заболеваниями. Раздражение дыхательных путей способно спровоцировать обострение болезни, приступ бронхиальной астмы или резкое ухудшение состояния при хронической обструктивной болезни легких", – пояснила врач.

Кроме того, аромаингаляторы опасны для беременных. Вредные химические вещества, содержащиеся в их составе, легко проникают через плацентарный барьер и могут вызывать повреждение плода.