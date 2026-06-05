Врач Овечкин усомнился во влиянии вкуса вейпа на последствия для здоровья

Ученые выяснили, какие ароматизаторы в вейпах вызывают опасные изменения в генах человека. На что влияет вкус и какие болезни провоцирует этот вид курения, разбиралась Москва 24.
Вейпы и гены
Американский онколог Ахмад Бесаратиния из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии и его коллеги провели исследование, в ходе которого выяснили, что использование вейпов связано с масштабными изменениями в работе генов человека, а характер и степень этих изменений напрямую зависят от типа ароматизатора и устройства.
В тестах приняли участие 83 человека, разделенные на три группы: 35 пользователей электронных сигарет, 24 курильщика обычных и 24 человека, не имеющих ни той ни другой привычки. По данным ученых, около 29% изменений в активности генов объясняется частотой и интенсивностью использования вейпов. Гораздо большее влияние (66,6%) оказывают тип устройства и используемые ароматизаторы.
При анализе вкусовых добавок выяснилось, что наиболее выраженные изменения наблюдаются у людей, предпочитающих фруктовые и смешанные ароматизаторы. Если сладкие вкусы были связаны с изменениями примерно в 2,9% затронутых генов, а мятные или ментоловые – в 0,9%. Фруктовые ароматизаторы затрагивали около 31% генов, а смеси нескольких вкусов – более 64% .
Наибольшее количество изменений экспрессии генов у вейперов было связано с онкологическими заболеваниями. Исследователи подчеркнули, что их работа не доказывает, что вейпинг напрямую вызывает эти проблемы, но выявленные изменения являются ранними биологическими маркерами, указывающими на потенциальный вред для здоровья в долгосрочной перспективе.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что за последние шесть лет распространенность курения в России снизилась на 27%, а потребление алкоголя – на 11%. Ведомство разработало для регионов программы по профилактике вредных привычек, здоровому питанию, физкультуре и репродуктивному здоровью.
"Болезнь вейперов"
Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в разговоре с Москвой 24 отметил, что 83 участника исследования – незначительная выборка для подобных работ.
"После деления на три группы – курильщики, вейперы и некурящие – выборка стала совсем небольшой. Особенно группа вейперов, насчитывавшая около тридцати человек", – сказал он.
По словам специалиста, с одной стороны, выявлены пересекающиеся гены – порядка 1 200, которые одинаково меняются и у вейперов, и у курильщиков. С другой, обнаружено достаточно большое количество генов, которые меняют регуляцию именно у любителей электронных сигарет.
Для курильщиков, в отличие от вейперов, исследователи подтвердили известный ранее дозозависимый эффект – прямую связь между продолжительностью курения и дозой, с одной стороны, и изменением экспрессии генов – с другой.
"Для вейпа такой зависимости не выявлено, то есть прямой связи между длительностью его использования, объемом парения и экспрессией генов не обнаружено", – уточнил врач.
Однако электронные сигареты в любом случае небезопасны, обратил внимание врач. Из легких последствий часто бывают фарингиты и ларингиты из-за того, что пропиленгликоль и глицерин иссушают верхние отделы дыхательных путей, нарушая естественную влажность и мукоцилиарный клиренс. Эти изменения полностью обратимы после отказа от вейпа, рассказал Овечкин.
Болезнь излечима: легкие формы проходят сами, тяжелые требуют госпитализации, кислорода и иногда ИВЛ, после чего легкие полностью восстанавливаются.
"Симптомы неспецифичны (слабость, температура, кишечные расстройства), но тревожный признак – одышка и плохая переносимость физических нагрузок, например, если человек начинает задыхаться при привычном беге", – уточнил пульмонолог.
Курильщикам он порекомендовал обследоваться ежегодно из-за риска рака и хронической обструктивной болезни легких. Для вейперов четких рекомендаций нет, но разумно раз в год делать функциональные тесты дыхания и рентген грудной клетки.
"При появлении кашля или других легочных симптомов стоит обратиться к врачу: для вейпа развитие бронхита нехарактерно, там страдают верхние дыхательные пути, кашель – нетипичный признак", – пояснил эксперт.
Также некачественные ароматизаторы могут быть канцерогенными, некоторые компоненты обладают высокой аллергенностью, а плохо собранное устройство может взорваться в руках, резюмировал врач.