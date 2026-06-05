Врач Овечкин усомнился во влиянии вкуса вейпа на последствия для здоровья

Ученые выяснили, какие ароматизаторы в вейпах вызывают опасные изменения в генах человека. На что влияет вкус и какие болезни провоцирует этот вид курения, разбиралась Москва 24.

Вейпы и гены

Американский онколог Ахмад Бесаратиния из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии и его коллеги провели исследование, в ходе которого выяснили, что использование вейпов связано с масштабными изменениями в работе генов человека, а характер и степень этих изменений напрямую зависят от типа ароматизатора и устройства.

В тестах приняли участие 83 человека, разделенные на три группы: 35 пользователей электронных сигарет, 24 курильщика обычных и 24 человека, не имеющих ни той ни другой привычки. По данным ученых, около 29% изменений в активности генов объясняется частотой и интенсивностью использования вейпов. Гораздо большее влияние (66,6%) оказывают тип устройства и используемые ароматизаторы.

При анализе вкусовых добавок выяснилось, что наиболее выраженные изменения наблюдаются у людей, предпочитающих фруктовые и смешанные ароматизаторы. Если сладкие вкусы были связаны с изменениями примерно в 2,9% затронутых генов, а мятные или ментоловые – в 0,9%. Фруктовые ароматизаторы затрагивали около 31% генов, а смеси нескольких вкусов – более 64% .





Ахмад Бесаратиния американский онколог Это означает, что каждый ароматизатор обладает уникальными свойствами, которые вызывают различные биологические эффекты. Регуляторы должны тщательно учитывать этот аспект при оценке рисков для здоровья или потенциальных преимуществ каждого ароматизированного продукта.

Наибольшее количество изменений экспрессии генов у вейперов было связано с онкологическими заболеваниями. Исследователи подчеркнули, что их работа не доказывает, что вейпинг напрямую вызывает эти проблемы, но выявленные изменения являются ранними биологическими маркерами, указывающими на потенциальный вред для здоровья в долгосрочной перспективе.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что за последние шесть лет распространенность курения в России снизилась на 27%, а потребление алкоголя – на 11%. Ведомство разработало для регионов программы по профилактике вредных привычек, здоровому питанию, физкультуре и репродуктивному здоровью.

"Болезнь вейперов"

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в разговоре с Москвой 24 отметил, что 83 участника исследования – незначительная выборка для подобных работ.

"После деления на три группы – курильщики, вейперы и некурящие – выборка стала совсем небольшой. Особенно группа вейперов, насчитывавшая около тридцати человек", – сказал он.

По словам специалиста, с одной стороны, выявлены пересекающиеся гены – порядка 1 200, которые одинаково меняются и у вейперов, и у курильщиков. С другой, обнаружено достаточно большое количество генов, которые меняют регуляцию именно у любителей электронных сигарет.





Вячеслав Овечкин врач-пульмонолог Это говорит о том, что оба типа курения негативно влияют на организм, но механизмы могут частично различаться. Однако авторы исследования признают, что какой-либо статистически значимой разницы внутри группы вейперов им выявить не удалось: экспрессия генов происходит по-разному, но четкой связи с используемыми вкусами, моделями устройств, частотой или интенсивностью парения найти не получилось.

Для курильщиков, в отличие от вейперов, исследователи подтвердили известный ранее дозозависимый эффект – прямую связь между продолжительностью курения и дозой, с одной стороны, и изменением экспрессии генов – с другой.

"Для вейпа такой зависимости не выявлено, то есть прямой связи между длительностью его использования, объемом парения и экспрессией генов не обнаружено", – уточнил врач.

Однако электронные сигареты в любом случае небезопасны, обратил внимание врач. Из легких последствий часто бывают фарингиты и ларингиты из-за того, что пропиленгликоль и глицерин иссушают верхние отделы дыхательных путей, нарушая естественную влажность и мукоцилиарный клиренс. Эти изменения полностью обратимы после отказа от вейпа, рассказал Овечкин.





Вячеслав Овечкин врач-пульмонолог Более серьезное заболевание – EVALI, или болезнь вейперов, которая может протекать от легкой до крайне тяжелой формы, вплоть до летального исхода. Ее главное отличие от курения в том, что нет зависимости от дозы: EVALI может развиться даже при редком использовании и небольшом стаже.

Болезнь излечима: легкие формы проходят сами, тяжелые требуют госпитализации, кислорода и иногда ИВЛ, после чего легкие полностью восстанавливаются.

"Симптомы неспецифичны (слабость, температура, кишечные расстройства), но тревожный признак – одышка и плохая переносимость физических нагрузок, например, если человек начинает задыхаться при привычном беге", – уточнил пульмонолог.

Курильщикам он порекомендовал обследоваться ежегодно из-за риска рака и хронической обструктивной болезни легких. Для вейперов четких рекомендаций нет, но разумно раз в год делать функциональные тесты дыхания и рентген грудной клетки.

"При появлении кашля или других легочных симптомов стоит обратиться к врачу: для вейпа развитие бронхита нехарактерно, там страдают верхние дыхательные пути, кашель – нетипичный признак", – пояснил эксперт.

Также некачественные ароматизаторы могут быть канцерогенными, некоторые компоненты обладают высокой аллергенностью, а плохо собранное устройство может взорваться в руках, резюмировал врач.

