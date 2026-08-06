Теннисист Медведев не смог выйти в третий круг "Мастерса"

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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхюлпу в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Монреале.

Игра завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Медведев был посеян под четвертым номером. В третьем круге ван де Зандсхюлп выйдет на поле против поляка Хуберта Хуркача.

Кроме того, россиянин Карен Хачанов в матче второго круга турнира уступил французу Терансу Атману. Их игра окончилась со счетом 6:4, 7:6 (7:3). В третьем круге победитель сыграет с чехом Якубом Меншиком.

Ранее Андрей Рублев проиграл китайцу Шану Цзюньчэну в матче второго круга турнира серии "Мастерс". Игра завершилась со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5). Китайский спортсмен выступал по защищенному рейтингу. Рублев был посеян под 10-м номером.

Вместе с тем российская теннисистка Диана Шнайдер и бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс завершили выступление в парном разряде на турнире WTA 500 в Вашингтоне. Во втором раунде дуэт уступил китаянкам Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 15 минут.

