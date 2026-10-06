Продажи книг про вампиров в России выросли на 83% в сентябре

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В сентябре 2026 года продажи книг про вампиров выросли в России на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе одной из сетей книжных магазинов.

Динамика устойчиво растет второй год подряд: в сентябре 2025 года продажи увеличились на 63% относительно сентября 2024 года, а в сентябре 2026-го – еще на 83%.

Лидером рейтинга самых продаваемых книг про вампиров стала сага "Сумерки" Стефани Майер. На втором месте – "Дракула" Брэма Стокера. Третью и четвертую строчки заняли книги современной британской писательницы Калли Харт "Сера" и "Ртуть". Замыкает пятерку "Город потерянных душ" Кассандры Клэр.

При этом год назад, в сентябре 2025-го, самым популярным произведением был "Дракула" – тогда интерес подогрела экранизация книги, и продажи выросли в 2,2 раза. В 2026 году в повторный прокат вышла киносага "Сумерки", из-за чего продажи книг Майер в сентябре увеличились в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Как подчеркнула руководитель пресс-службы сети Анастасия Савчук, интерес к мистическим сюжетам и вампирской тематике переживает новую волну. Особенно активны молодые читатели, которые ищут в историях не только развлечение, но и эстетику и эмоции.

Специалисты также проанализировали портрет покупателя. Чаще всего такие книги приобретают зумеры в возрасте от 18 до 25 лет – на них приходится более 30% продаж. На втором месте покупатели 26–30 лет – более 23%. Больше половины продаж обеспечивает аудитория младше 30 лет.

Первую часть киносаги "Сумерки" вновь показали на больших экранах в России в сентябре. Показы следующих фильмов запланированы на октябрь, ноябрь и декабрь соответственно. Последнюю часть – "Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2" – можно будет посмотреть в кинотеатрах 11 февраля 2027 года.