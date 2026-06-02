Фото: кадр из фильма "Сумерки. Сага. Затмение"; режиссер – Дэвид Слэйд; производство – Imprint Entertainment, Maverick Films, Summit Entertainment

Киносага "Сумерки" вновь выйдет на большие экраны в России. Повторный прокат всех пяти фильмов франшизы анонсировала компания "Кино.Арт.Про" в своем телеграм-канале.

Первую часть планируют показать в кинотеатрах уже в сентябре, а демонстрация остальных лент продолжится до следующего года.

Картины будут выходить в следующем порядке:



"Сумерки" – 17 сентября 2026 года;

"Сумерки. Сага. Новолуние" – 8 октября 2026 года;

"Сумерки. Сага. Затмение" – 5 ноября 2026 года;

"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1" – 10 декабря 2026 года;

"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2" – 11 февраля 2027 года.

По сюжету первой части старшеклассница Белла Свон переезжает в город Форкс и встречает загадочного одноклассника Эдварда Каллена. Между ними завязываются романтические отношения, и вскоре Белла узнает, что Эдвард – вампир.

"Сумерки" стали настоящим культурным явлением, собрав миллиарды долларов в прокате и принеся мировую известность актерам Кристен Стюарт и Роберту Паттинсону.

Ранее студия Lionsgate объявила дату выхода в прокат фильма "Джон Рэмбо" – 4 июня 2027 года. Эта лента станет приквелом картины "Рэмбо: Первая кровь".

В новом фильме покажут жизнь молодого Рэмбо и то, как он превратился в культового героя. Сюжет развернется во времена Вьетнамской войны. Главную роль исполнил Ноа Сентинео, знакомый зрителям по фильму "Рекрут", а главного злодея сыграл Джеймс Франко. Режиссером картины выступил Ялмари Хеландер.

