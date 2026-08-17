Причиной нападения девочки на сестер в Уфе стал конфликт

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Причиной нападения 16-летней девушки на двух сестер в Уфе стал конфликт. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Башкирии.

По версии следствия, подросток нанесла ножевые ранения своей сверстнице и ее 9-летней сестре в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений.

По факту покушения на убийство двух человек возбуждено уголовное дело. Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу. В настоящее время следователи работают над установлением обстоятельств произошедшего, а также работают над уточнением причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Как рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, врачи уже прооперировали пострадавших. Старшая девочка находится в крайне тяжелом состоянии.

"Состояние младшей оценивается как тяжелое, стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в публикации Рахматуллина в мессенджере MAX.

Инцидент произошел 17 августа в квартире дома на Высотной улице. После нападения девочка скрылась, однако полицейские установили ее местонахождение и задержали.

До этого группа школьниц напала на 13-летнюю сверстницу в городе Партизанске в Приморском крае. Согласно информации СК, дети избили несовершеннолетнюю и забрали ее сумку.