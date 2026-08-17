В Уфе 16-летняя девочка напала с ножом на сестер

Фото: телеграм-канал SHOT

В Уфе 16-летняя девочка ранила ножом двух несовершеннолетних сестер. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Башкирии.

"Находясь в квартире по улице Высотной, 16-летняя девочка нанесла ножом телесные повреждения двум сестрам 9 и 16 лет, после чего скрылась", – рассказали в ведомстве.

После случившегося нападавшая скрылась. Позже сотрудники полиции установили ее местонахождение и задержали. Пострадавших госпитализировали.

Ранее в Приморье подростки напали на женщину-инвалида с детства. В соцсетях появился видеоролик, на котором девочка бросает камень в потерпевшую. Она обратилась за медпомощью с открытой раной головы. Прокуратура взяла проверку на контроль, полиция устанавливает личности нападавших.