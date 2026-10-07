07 октября, 18:58Транспорт
ФПК продлила акцию "Распродажа в плацкарте"
Фото: ТАСС/Илья Аверьянов
Федеральная пассажирская компания продлила акцию "Распродажа в плацкарте" на октябрь и ноябрь 2026 года. Она позволяет приобрести билеты со скидкой до 40%, сообщили в пресс-службе ФПК.
Уточняется, что размер скидки зависит от даты путешествия, места и состава. Дешевле можно приобрести билеты в плацкартные вагоны и вагоны с местами для сидения. Среди поездов, на которые распространяется акция, в том числе:
- № 13/14 Саратов – Сириус;
- № 109/110 Санкт-Петербург – Астрахань;
- № 1/2 Москва – Владивосток;
- № 802/803 "Финист" Пермь – Екатеринбург.
Ранее ФПК продлила действие невозвратных тарифов на 2027 год. По такому тарифу билеты можно приобрести на 20% дешевле. Однако оформить их нужно не позднее чем за 5 дней до отправления включительно.
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