ФПК продлила акцию "Распродажа в плацкарте"

Фото: ТАСС/Илья Аверьянов

Федеральная пассажирская компания продлила акцию "Распродажа в плацкарте" на октябрь и ноябрь 2026 года. Она позволяет приобрести билеты со скидкой до 40%, сообщили в пресс-службе ФПК.

Уточняется, что размер скидки зависит от даты путешествия, места и состава. Дешевле можно приобрести билеты в плацкартные вагоны и вагоны с местами для сидения. Среди поездов, на которые распространяется акция, в том числе:



№ 13/14 Саратов – Сириус;

№ 109/110 Санкт-Петербург – Астрахань;

№ 1/2 Москва – Владивосток;

№ 802/803 "Финист" Пермь – Екатеринбург.

Ранее ФПК продлила действие невозвратных тарифов на 2027 год. По такому тарифу билеты можно приобрести на 20% дешевле. Однако оформить их нужно не позднее чем за 5 дней до отправления включительно.

