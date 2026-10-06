ФПК продлила невозвратные тарифы со скидкой 20% на 2027 год

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Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя структура РЖД) продлила действие невозвратных тарифов на 2027 год. Об этом сообщили в компании.

При покупке билета по такому тарифу пассажиры получают скидку 20%. Оформить билет необходимо не позднее чем за 5 дней до отправления поезда включительно.

Тариф действует на поездки внутри России и распространяется на места в последнем четырехместном купе купейных вагонов, а в двухэтажных поездах – в последнем купе на обоих этажах вагонов.

Ранее сообщалось, что в составе туристического поезда "В Карелию" с 9 по 31 октября начнет курсировать вагон-спа. Один сеанс спа будет длиться 90 минут. В стоимость включены халат, полотенца и тапочки, а также травяной чай и снеки.