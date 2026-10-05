Поезда Москва – Адлер будут следовать только до Туапсе 17–19 ноября

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Поезда из Москвы в Адлер с 17 по 19 ноября будут следовать только до станции Туапсе. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Движение на участке Лазаревская – Сочи приостановят с 15:00 17 ноября до 15:00 19 ноября. Причина – строительные работы. Во время ремонта на участке Туапсе – Адлер заменят стрелочные переводы на перегоне Лазаревская – Сочи, отремонтируют водоотводную трубу между Чемитоквадже и Якорной Щелью, полностью поменяют рельсы, проведут капитальный ремонт пути и переустроят земляное полотно.

Чтобы пассажиры могли добраться до Черноморского побережья, в компании разработали альтернативный график. Составы № 83/84, 102/101 и 103/104 Москва – Адлер будут ходить до Туапсе и обратно. Поезда № 35/36 Санкт-Петербург – Адлер и № 807/808 Ростов – Аэропорт Сочи отправятся со станции Лазаревская.

Еще 20 рейсов дальнего следования пойдут по измененным маршрутам в Анапу, Кисловодск и Краснодар вместо Адлера, Сириуса и Сухума. Полностью отменят 47 рейсов. В пригородном сообщении часть поездов также не будет курсировать. В РЖД уточнили, что билеты на поезда дальнего следования продаются с учетом изменений в расписании.

Ранее сообщалось, что вагон-спа начнет курсировать в составе туристского поезда "В Карелию" с 9 по 31 октября. Один сеанс спа будет длиться 90 минут. Сам поезд "В Карелию" курсирует по маршруту Москва – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва. В его составе – вагоны купе, СВ и вагон-ресторан. Поездка длится два дня и три ночи.

