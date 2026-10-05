Собянин: более 850 тыс поездок уже совершено на Рублево-Архангельской линии

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

За первый месяц работы Рублево-Архангельской линии метро пассажиры совершили свыше 850 тысяч поездок. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Линия была запущена мэром вместе с Владимиром Путиным. Она улучшила транспортное обслуживание более 550 тысяч жителей пяти районов Москвы. Кроме того, время в пути до центра города сократилось в три раза. Помимо этого, появились удобные пересадки на Филевскую, Солнцевскую и Большую кольцевую линии, а также на МЦК.

В рабочие дни на новом радиусе совершается свыше 34 тысяч поездок. Самые востребованные станции – "Бульвар Генерала Карбышева", который находится параллельно улице Маршала Тухачевского на пересечении с бульваром Генерала Карбышева, "Деловой центр" в "Москва-Сити", который ранее работал в составе БКЛ, а также "Звенигородская", расположенная в районе пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда.

На новой линии курсируют только современные поезда "Москва-2026". За месяц составы прошли более 150 тысяч километров – это расстояние, равное более чем трем окружностям Земли по экватору.

Продолжается строительство второго участка линии – от "Бульвара Генерала Карбышева" до "Новорижской". Завершить работы планируется в следующем году. Также в планах – продлить ветку до "Изумрудных холмов" в Красногорске.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве начали строить станцию "Москворечье" Бирюлевской линии метро. Она расположится в районе Москворечье-Сабурово, зажатом между руслом Москвы-реки, железной дорогой и крупными магистралями, из-за чего у местных жителей есть проблемы с транспортной связью.