05 октября, 10:18Мэр Москвы
Собянин: более 850 тыс поездок уже совершено на Рублево-Архангельской линии
Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"
За первый месяц работы Рублево-Архангельской линии метро пассажиры совершили свыше 850 тысяч поездок. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.
Линия была запущена мэром вместе с Владимиром Путиным. Она улучшила транспортное обслуживание более 550 тысяч жителей пяти районов Москвы. Кроме того, время в пути до центра города сократилось в три раза. Помимо этого, появились удобные пересадки на Филевскую, Солнцевскую и Большую кольцевую линии, а также на МЦК.
В рабочие дни на новом радиусе совершается свыше 34 тысяч поездок. Самые востребованные станции – "Бульвар Генерала Карбышева", который находится параллельно улице Маршала Тухачевского на пересечении с бульваром Генерала Карбышева, "Деловой центр" в "Москва-Сити", который ранее работал в составе БКЛ, а также "Звенигородская", расположенная в районе пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда.
На новой линии курсируют только современные поезда "Москва-2026". За месяц составы прошли более 150 тысяч километров – это расстояние, равное более чем трем окружностям Земли по экватору.
Продолжается строительство второго участка линии – от "Бульвара Генерала Карбышева" до "Новорижской". Завершить работы планируется в следующем году. Также в планах – продлить ветку до "Изумрудных холмов" в Красногорске.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве начали строить станцию "Москворечье" Бирюлевской линии метро. Она расположится в районе Москворечье-Сабурово, зажатом между руслом Москвы-реки, железной дорогой и крупными магистралями, из-за чего у местных жителей есть проблемы с транспортной связью.
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