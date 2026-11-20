Фото: 123RF.соm/iammottakin

Североатлантический альянс не способен самостоятельно вести полномасштабную войну и полностью зависит от американской военной поддержки. Без участия США организация фактически не имеет никакой ценности, считает бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, военный потенциал европейских участников НАТО значительно ослаблен. Он утверждает, что у Альянса практически не осталось собственных возможностей для ведения серьезных боевых действий, а основой всей структуры остаются американские вооруженные силы.

При этом Риттер подчеркнул, что Россия вынуждена учитывать риторику представителей НАТО и реальные действия государств, входящих в объединение.

"Хорошая новость в том, что планы НАТО никогда не будут реализованы. Они просто не способны на это. Ситуация в Европе будет ухудшаться, а не улучшаться", – отметил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что НАТО нарушила обещания, данные Москве после окончания холодной войны. По его словам, в 1991 году руководство Альянса заверяло российскую сторону, что блок не будет расширяться на восток. Однако впоследствии произошло несколько волн расширения, и в итоге НАТО приблизилась к Украине.