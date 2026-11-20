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В США собака по кличке Бекки помогла спасти 69-летнего хозяина, страдающего деменцией и потерявшегося в лесу во время снегопада. Бассет-хаунд самостоятельно добрался до ближайшего отеля и привлек внимание сотрудников, сообщает портал Syracuse.

В ночь на 12 ноября Бекки появилась у входа в гостиницу Whiteface Mountain Lodge. Работник отеля узнал питомца постоянного гостя, но самого пожилого туриста рядом не обнаружил. Он сразу обратился в полицию.

Первоначальные поиски возле гостиницы не дали результатов. К операции подключили лесных рейнджеров, кинологические расчеты и беспилотники. Обстановка осложнялась морозом: температура в лесу опустилась до минус 4 градусов. Утром для поиска мужчины задействовали авиацию.

Около 10:00 мужчину случайно обнаружил охотник. Он услышал крики о помощи из лесной чащи и передал координаты спасателям. Пропавшего нашли без обуви и перчаток, с сильным обморожением рук и ног. Его эвакуировали вертолетом с помощью специальной лебедки и доставили в больницу.

Ранее в селе Пригородном Корсаковского района Сахалинской области две собаки погибли, защищая хозяев от напавшего на них медведя. Хищник с травмированной лапой вышел на участок, где находились мужчина и женщина, и попытался атаковать людей. Собаки бросились на зверя, приняв удар на себя.