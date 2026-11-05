Депутат Атмахов поддержал рост штрафов для россиян, бросивших животных

В Госдуме предложили в 10 раз увеличить суммы штрафов за брошенное животное. Насколько это действенная мера, разбиралась Москва 24.

Сдерживающий фактор?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России предложили увеличить размеры штрафов за брошенное животное. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от КПРФ совместно с сенатором Айратом Гибатдиновым, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на текст законопроекта.

В случае нарушения для граждан предлагается увеличить сумму взыскания до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч и для юридических – до 300 тысяч. Сейчас наказание за это составляет 1,5–3 тысячи, это "никого не пугает", подчеркнул Гибатдинов. Деньги хотят направлять в бюджет регионов, так как откуда идут средства на содержание бездомных животных.





Айрат Гибатдинов сенатор Увеличение предельных размеров штрафов <...> может создать реальный сдерживающий эффект хотя бы для части граждан. Человек трижды подумает, когда поймет, что последствия его поступка для кошелька будут чувствительными.

По мнению Гибатдинова, если не увеличить штрафы, некоторые продолжат бездумно заводить, а потом бросать животных, а регионам придется бесконечно тратить бюджетные деньги на отлов и содержание новых приютов.

При этом он предложил дополнить меру другими шагами: в частности, ввести обязательную регистрацию и чипирование.

Ранее с призывом поднять штрафы в 10 раз выступал депутат Госдумы Сергей Колунов.

"Человек, который взял на себя ответственность за животное, а потом выбросил его на улицу, не думая о безопасности окружающих, должен быть наказан", – отмечал парламентарий в беседе с РИА Новости.





Сергей Колунов депутат Госдумы Завели собаку, поиграли, не справились и бросили. Государство же несет ответственность и материальные издержки за отлов таких собак, их вакцинацию и тому подобное. Ведь, если этого не сделать, мы столкнемся с большими проблемами с бродячими животными.

Колунов подчеркивал, что нынешние штрафы не покрывают государственные расходы на отлов, вакцинацию и содержание брошенных зверей.

"Абсолютно логичная мера"

Фото: Москва 24/Елена Мельникова

Власти, экологи и правозащитники выступают за то, что у граждан должно быть ответственное отношение к животным, заявил в беседе с Москвой 24 член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владислав Атмахов.

"Если они забрали питомца, а потом по каким-то причинам решили от него отказаться, нужно нести ответственность за дальнейшее пристройство. То есть найти нового хозяина, а не просто выставить за дверь", – отметил парламентарий.





Владислав Атмахов член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Повышение штрафов в данном случае – абсолютно логичная мера. Для многих деньги – это понятный язык, заставляющий задуматься, что питомец не игрушка, которую можно выбросить, когда надоест. Это живое существо, его содержание требует реальных затрат и обязательств.

Также, по мнению депутата, необходимо создавать все больше государственных приютов, которые обязаны находиться под федеральным контролем.

"Возможно, финансирование этих учреждений должно идти напрямую от тех штрафов, которые будут выписываться владельцам, отказавшимся от животных. Чтобы система работала, необходима целевая госпрограмма", – отметил парламентарий.

Пока комитет по экологии рассматривает предложения на эту тему, чтобы проанализировать, какие из них окажутся наиболее выверенными и правильными, заключил Атмахов.

Штрафы не остановят?

Депутаты Госдумы предложили увеличить штрафы за брошенных питомцев в 10 раз

По мнению зоозащитника Ольги Еремеевой, идея с увеличением штрафов кажется интересной, но не все так просто.

"С одной стороны, это может выступить в роли кнута для тех, кто бы мог решиться выбросить животное на улицу. С другой, даже такая мера в некоторых случаях все равно не остановит человека от этого шага", – отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.





Ольга Еремеева зоозащитник Как правило, животное, оказавшееся на улице с какими-то предметами, косвенно намекающими на то, что это чей-то питомец (шлейка или ошейник), по большей части достается частным кураторам и просто неравнодушным. Проходя мимо, они забирают зверя и дальше сами разбираются, ищут владельцев и пытаются решить проблему. Если питомец попадает в официальный отлов, единицы служб занимаются поиском прежних хозяев, даже если на животном есть ошейник.

Специалист уточнила, что, когда зверь оказывается в приюте, где есть волонтеры и ветеринарный кабинет, у него могут найти чип. Однако на данный момент его устанавливают немногие владельцы собак, а кошек – и того реже.

При этом хозяева чипированных зверей гораздо реже выкидывают их на улицу, обратила внимание Еремеева.

"Получается парадокс: находят животное, пробивают чип в клинике, отыскивают владельца, а он вместо признания факта выброса говорит: "Она потерялась". Здесь штрафа, скорее всего, не будет. Факт, что животное выброшено, нужно доказать, а это задачка со звездочкой", – уверена специалист.

По ее словам, сбором доказательств может заняться частный куратор или волонтер, проведя собственное расследование по друзьям, соседям и соцсетям. Если животное вдобавок больное или с признаками издевательств, сила огласки способна привлечь нарушителя к ответственности.

"Здесь важно понимать человеческий фактор. У людей случаются разные жизненные обстоятельства: переезды, внезапная аллергия у детей и другие проблемы. Если человек безответственный и животное никогда ему по-настоящему не было нужно, питомец отправляется в лучшем случае на улицу", – пояснила специалист.

Адекватный, ответственный и вменяемый владелец, понимая всю сложность ситуации, напротив, всегда найдет вариант и выход. Начиная от тех же частных кураторов и заканчивая друзьями, знакомыми и родственниками, куда можно безопасно пристроить, отметила эксперт.





Ольга Еремеева зоозащитник Искать кураторов сейчас очень просто – это все распространяется со скоростью света в интернете. Человек просто пишет у себя на странице в любой соцсети пост. Например: "У меня есть кошка, ей 6 лет, родился ребенок, у него появилась аллергия, помогите". Люди откликаются и через пятые-десятые руки находятся варианты.

Перед тем как приобрести питомца, нужно понимать, что это ответственность, как за собственного ребенка: это порой болезни, дорогостоящее лечение, ежедневный уход и забота. Главное – не быть импульсивным и не поддаваться мимолетным желаниям, а трезво взвесить возможности, чтобы потом не создавать проблем ни себе, ни питомцу, заключила специалист.

