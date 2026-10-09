Адвокат Балмашнов: организаторам "концлагеря" для собак в Калуге грозит до 5 лет тюрьмы

Мертвых и истощенных собак нашли в приюте "Остров надежды" в Калуге. По данным СМИ, измученным животным приходилось не только жить в стесненных обстоятельствах, но даже есть друг друга из-за недостатка корма. Что грозит организаторам "концлагеря" для собак, расскажет Москва 24.

"Тут просто дичь"

Фото: vk.ru/mashylkahimich; club242025946

Волонтеры обнаружили приют для животных в Калуге, который стал "концлагерем" для собак. По данным ряда СМИ, организация "Остров надежды" работала больше 20 лет, а сбор пожертвований шел на карты предполагаемой основательницы заведения Елены Холмовой.

Попытки проверить условия содержания животных предпринимались еще с 2017 года, но посторонних на объект не пускали. Попасть на закрытую территорию волонтерам удалось только сейчас: внутри они обнаружили собак в переполненных клетках и неосвещенных бытовках, где приходилось выживать среди мусора, отходов жизнедеятельности и погибших зверей. Как рассказал один из волонтеров телеграм-каналу SHOT ПРОВЕРКА, собаки буквально ели друг друга.





волонтер Я забираю троих собак, из них двое в очень тяжелом состоянии. Я такое давно не видел: тут просто творится дичь. Настолько тут все плохо, что щенок ел щенка. У собак нет ничего – ни воды, ни еды. Собака, которая находится у меня на руках, она сидела в вольере с другими сородичами, и ее шкуру ели другие собаки.

Увидев это, зоозащитники начали заниматься расчисткой помещений и вывозить выживших питомцев. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Территорию приюта посетил председатель комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Евгений Водолазов. В эфире радио "КП-Калуга" он признался, что впервые увидел подобные условия содержания животных. По его словам, организация находится на месте бывшей Карачевской птицефабрики: предположительно, там остались небольшие клетки для содержания птиц, куда частично помещали животных.

"У нас сложилось впечатление, что собак сажали туда щенками, и они вырастали до зрелых особей, находясь в этой клетке, не выходя оттуда вообще никогда", – рассказал Водолазов.

Он добавил, что животных не стерилизовали, поэтому в приюте находилось такое количество щенков, что их не смогли сосчитать. Предположительно, там обитало до тысячи голов.

При этом юридически приют вообще не существовал, что выяснилось при организации проверок местными властями. Владелица же получала пожертвования, прикрываясь одноименным приютом, который зарегистрирован в Московской области, пояснил чиновник.





Евгений Водолазов председатель комитета ветеринарии при правительстве Калужской области По информации, которую мы получили, более ста животных уже уехало оттуда. Мы с волонтерами проговорили, вроде как понимание есть, и дальше будет вестись работа по пристройству этих животных.

Водолазов выразил надежду, что владелицу приюта привлекут к уголовной ответственности по статье о мошенничестве.

"Мышцы перестают работать"

Анализируя ситуацию в приюте "Остров надежды", ветеринар Евгений Цыпленков отметил в разговоре с Москвой 24, что невыносимые условия могут повлечь самые разные последствия для питомцев. Например, если из-за отсутствия еды собакам приходится есть друг друга, у животных сильно ослабляется иммунитет.

"Существует понятие условно-патогенной микрофлоры: когда животное сильное и крепкое, иммунитет ее подавляет. Но как только организм ослаб, такая микрофлора тут же развивается, начинает размножаться и убивать", – объяснил эксперт.

При этом на слабый организм "садится" все что угодно. В таком случае инфекции, которые здоровые животные легко бы подавили, могут стать причиной гибели собак из приюта, предупредил Цыпленков.





Евгений Цыпленков ветеринар Тесная клетка и отсутствие движений также приводят к тяжелым последствиям и атрофии. Организм собак рассчитан на то, чтобы обходить десятки километров территории в поисках пищи. Если животное не двигается, мышцы перестают работать. В моей практике был случай, когда щенки клиентов с детства сидели только в клетках, их не выгуливали, содержали как кроликов. Когда зверей привезли в Москву, это была жуткая ситуация, потому что звери не могли ходить. Специалистам пришлось в течение нескольких месяцев заниматься питомцами, чтобы вылечить рахит, поднять их на ноги и восстановить мышцы.

Кроме того, скученное содержание зверей давит на ментальное состояние, потому что у каждого животного должно быть личное пространство. Если его постоянно кто-то нарушает, нервная система не выдерживает, начинаются "сдвиги" в психике, подчеркнул эксперт.



По его словам, сроки выхаживания таких собак индивидуальны. Успокоенное и уравновешенное животное довольно быстро адаптируется к нормальным условиям. Однако, если собака холерик или со "сдвинутой" психикой (а многие такими уже рождаются), ее придется вытаскивать из этого состояния очень долго.

"Когда условия благоприятные, физически можно восстановиться за месяцы, но поведенческие характеристики и психологические травмы способны накладываться иногда даже на годы", – подчеркнул Цыпленков.

"Состав преступления налицо"

Адвокат Егор Балмашнов в беседе с Москвой 24 отметил, что в этой истории есть потенциал уголовного преследования в двух направлениях.

"Во-первых, это статья о жестоком обращении с животными (245 УК РФ, часть 2). Наказание зависит от части: наказание может быть от штрафа в размере 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет", – заявил эксперт.





Егор Балмашнов адвокат Здесь состав преступления налицо: есть и причинение страданий животным, и действия, повлекшие гибель. Корыстный мотив, как мне кажется, тоже присутствует. Животных наверняка держали не просто так, а чтобы собирать пожертвования с неравнодушных граждан.

Если на каком-то этапе расследования правоохранительные органы будут бездействовать, адвокат посоветовал общественникам обращаться в прокуратуру с жалобами и добиваться возбуждения уголовного дела, его расследования и в итоге – приговора.

"Второе направление преследования – имущественное, так как собирались пожертвования, причем непонятно, как они расходовались. Возможно, здесь имело место мошенничество (159 УК РФ)", – отметил специалист.

В данном случае наказание зависит от части: к примеру, возможен как штраф в размере до 120 тысяч рублей, так и ограничение свободы до 2 лет. По этому факту вероятно проведение доследственной проверки и дальнейшие действия в рамках уголовного процесса, добавил эксперт.



Вернуть деньги, которые неравнодушные люди перечисляли приюту, можно либо в порядке гражданского иска внутри уголовного процесса, либо с помощью самостоятельного гражданского иска. Есть вероятность, что пожертвования использовались не в соответствии с теми целями, ради которых их делала общественность, заключил Балмашнов.

