Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Введение интегральной оценки по музыке и изо даст возможность учитывать результаты школьников по этим предметам, в том числе при поступлении в вузы, и покажет реальный творческий личностный рост ребенка. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова привела пресс-служба ведомства.

Свое мнение Кравцов озвучил на совещании в Московском педагогическом государственном университете, в ходе которого участники обсудили, как улучшить систему оценки образовательных результатов.

Как рассказал РИА Новости эксперт Минпросвещения, ректор РГПУ имени Герцена Сергей Тарасов, интегральная оценка соединяет предметные результаты школьника с ценностно-мировоззренческим измерением. По его словам, это позволяет фиксировать, насколько ребенок умеет осмысливать ценностное содержание искусства.

"Важно ввести конкретные индикаторы. Например, в рамках концепта "Историческая память, преемственность поколений" ученик должен уметь выявить и обосновать связь музыкального образа с историко-культурной традицией", – уточнил собеседник агентства.

Для внедрения подхода предлагается набор практических инструментов. В их числе – защита творческой работы, где учащийся объясняет выбор темы, средств выразительности и собственную ценностную позицию. Также предлагаются устный или письменный разбор произведения с точки зрения его ценностного смысла, рефлексивное эссе и самооценка того, как меняется отношение ученика к материалу.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что в школах стоит ввести переводные экзамены по литературе, истории, географии, физике и биологии. По его мнению, оценки за эти экзамены должны учитываться при поступлении в вуз так же серьезно, как результаты ЕГЭ.