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23 октября, 05:57

Общество

Минпросвещения разъяснило последствия плохой оценки за поведение

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министерство просвещения РФ определило порядок действий школ после выставления ученику оценки "недопустимое поведение" за четверть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ведомства.

Такая оценка станет основанием для организации психолого-педагогического консилиума с обязательным привлечением родителей или законных представителей школьника. О каждом случае выставления "недопустимого поведения" школа должна уведомить заместителя директора по воспитательной работе.

Классному руководителю предстоит в трехдневный срок провести беседу с родителями. Кроме того, в отношении ученика, получившего такую оценку, будет составлен план индивидуальной профилактической работы.

Минпросвещения также определило порядок оценивания поведения школьников в 2026 году. Отметки будут выставляться по итогам четверти и года по четырем критериям.

Глава ведомства Сергей Кравцов сообщал, что в пилотных школах для учеников 2–8-х классов вводится оценка за поведение, однако она будет носить самостоятельный характер и не станет частью академической успеваемости.

Поведение российских школьников будут оценивать по 30-балльной шкале

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