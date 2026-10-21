Минпросвещения утвердило порядок выставления оценок за поведение в школах

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Минпросвещения России определило порядок оценивания поведения школьников в 2026 году. Отметки будут выставляться по итогам четверти и года по четырем критериям, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо министерства.

Согласно документу, оценка за поведение выставляется классным руководителем по итогам четверти или триместра, а также по итогам года. При выставлении отметки учитываются комментарии других учителей, а также дополнительные сведения от педагогов-дефектологов, логопедов, психологов, социальных педагогов, советников директора по воспитанию и администрации школы.

Документ устанавливает три возможные оценки: "образцовое поведение", "допустимое поведение" и "недопустимое поведение". Модель оценки включает четыре основных критерия: дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и взрослыми, а также правомерное поведение.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что в пилотных школах для учеников 2–8-х классов вводится оценка за поведение, однако она будет носить самостоятельный характер и не станет частью академической успеваемости.

Министр подчеркнул, что такая оценка не будет учитываться при выставлении текущих отметок, прохождении промежуточной аттестации и не окажет влияния на аттестат.