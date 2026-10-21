Рособрнадзор: задания устного экзамена по истории основаны на госучебниках

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Задания устного экзамена по истории для 9-х классов, который введут в 2028 году, будут опираться исключительно на содержание государственных учебников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

В ведомстве также добавили, что материалы пробного испытания размещены в открытом доступе – ознакомиться с ними может каждый.

В ряде российских регионов началась апробация устного экзамена по истории в 9-х классах. Она продлится с октября по ноябрь. Специалисты апробируют различные модели заданий и организационные схемы проведения испытания.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил отказаться от ЕГЭ, ОГЭ и всероссийских проверочных работ в пользу традиционных контрольных и экзаменов. По его мнению, многочисленные проверки и тесты мешают нормальному учебному процессу.