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20 октября, 17:55

Общество

Минпросвещения РФ поддержало идею дать бабушкам и дедушкам доступ к дневникам внуков

Фото: depositphotos/fizkes

Министерство просвещения России рассмотрит предложение разрешить бабушкам и дедушкам просматривать электронные дневники внуков с согласия родителей, сообщает Life.ru со ссылкой на подписанное первым замминистра просвещения Александром Бугаевым письмо ведомства вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову.

Ведомство планирует изучить инициативу в 2027 году, если она будет признана приоритетной и для ее реализации найдутся правовые основания.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил перенести начало уроков с 08:00 на 09:00 в период между осенними и весенними каникулами. По его мнению, это позволит повысить безопасность школьников, особенно младших классов, которым приходится идти на занятия в темноте. Общественник также заявил, что решение о графике следует оставить за образовательными учреждениями с учетом интересов всех участников учебного процесса.

В свою очередь, глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что школы самостоятельно определяют время начала занятий с учетом мнения родителей, светового дня и других условий. При этом нельзя противоречить федеральным нормам – уроки не могут начинаться раньше 08:00, а во вторую смену должны завершаться не позднее 19:00.

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