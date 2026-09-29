Минпросвещения РФ утвердило перечень олимпиад на 2026/27 учебный год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Минпросвещения России утвердило перечень олимпиад и творческих конкурсов для школьников на 2026/27 учебный год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства.

Документ включает олимпиады и другие интеллектуальные и творческие конкурсы по четырем направлениям: "Наука и образование", "Искусство и культура", "Физическая культура и спорт" и "Иное".

Мероприятия направлены на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности. Кроме того, они способствуют популяризации научных знаний, творческих и спортивных достижений.

Учащиеся смогут попробовать силы в олимпиадах и конкурсах по физике, киноискусству, живописи, геологии, педагогике и психологии, экологии, истории России, вокальному искусству, лингвистике, биологии, археологии, информатике, географии, робототехнике, оригами, IT-решениям для города, финансовой грамотности, киберспорту и другим направлениям.

В перечень вошли, в частности, 12-я Всероссийская олимпиада по судостроению, II Международный открытый детский балетный конкурс "Белый лебедь", а также:



III Всероссийский детский конкурс "Под звуки духового оркестра";

олимпиада школьников по химии и химической технологии "Большая олимпиада Росхим";

олимпиада по востоковедению "Восточный вектор";

Всероссийская выставка-конкурс оригами "Четыре времени года";

военно-спортивная игра "Защитники Отечества".

Ранее Минпросвещения России подготовило методические рекомендации по применению искусственного интеллекта в школах. Согласно рекомендациям, в 1–4-х классах школьники не могут использовать нейросети самостоятельно. В 5–9-х они могут применяться для поиска и первичной систематизации информации.

