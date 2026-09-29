29 сентября, 15:04Общество
Минпросвещения РФ утвердило перечень олимпиад на 2026/27 учебный год
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Минпросвещения России утвердило перечень олимпиад и творческих конкурсов для школьников на 2026/27 учебный год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства.
Документ включает олимпиады и другие интеллектуальные и творческие конкурсы по четырем направлениям: "Наука и образование", "Искусство и культура", "Физическая культура и спорт" и "Иное".
Мероприятия направлены на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности. Кроме того, они способствуют популяризации научных знаний, творческих и спортивных достижений.
Учащиеся смогут попробовать силы в олимпиадах и конкурсах по физике, киноискусству, живописи, геологии, педагогике и психологии, экологии, истории России, вокальному искусству, лингвистике, биологии, археологии, информатике, географии, робототехнике, оригами, IT-решениям для города, финансовой грамотности, киберспорту и другим направлениям.
В перечень вошли, в частности, 12-я Всероссийская олимпиада по судостроению, II Международный открытый детский балетный конкурс "Белый лебедь", а также:
- III Всероссийский детский конкурс "Под звуки духового оркестра";
- олимпиада школьников по химии и химической технологии "Большая олимпиада Росхим";
- олимпиада по востоковедению "Восточный вектор";
- Всероссийская выставка-конкурс оригами "Четыре времени года";
- военно-спортивная игра "Защитники Отечества".
Ранее Минпросвещения России подготовило методические рекомендации по применению искусственного интеллекта в школах. Согласно рекомендациям, в 1–4-х классах школьники не могут использовать нейросети самостоятельно. В 5–9-х они могут применяться для поиска и первичной систематизации информации.
Сервисами МЭШ пользуются более 7 тысяч школ в 12 регионах РФ