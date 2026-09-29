The Atlantic: Трамп поддержал инициативу по смягчению санкций против России

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Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу, предусматривающую смягчение американских санкций против России, сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

По информации издания, несколько месяцев назад эту идею главе Белого дома представил его спецпосланник по Белоруссии Джон Коул. Предложение предусматривает ослабление части ограничений в отношении российской экономики в обмен на освобождение Москвой ряда заключенных.

В СМИ отмечают, что это позволило бы США заключить выгодные сделки, касающиеся российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных минералов и других сырьевых товаров. Сейчас инициатива находится на ранней стадии.

При этом ранее глава Белого дома подписал закон об "адских санкциях" в отношении России. Он предусматривает ограничения для высшего политического и военного руководства РФ и государственных компаний. Помимо этого, вводятся вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. На 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Трамп допустил, что воспользуется расширенными полномочиями, которые получил после подписания закона.

