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22 сентября, 18:56

Политика

Трамп допустил, что применит закон об "адских санкциях"

Фото: AP/Julia Demaree

Президент США Дональд Трамп, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, допустил использование расширенных полномочий, которые он получил после подписания закона об "адских санкциях" в отношении России.

"На прошлой неделе я подписал новый мощный закон, принятый конгрессом, который предоставляет мне огромные новые полномочия в сфере тарифов", – напомнил Трамп.

Документ предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, а также государственных компаний. Кроме того, вводятся вторичные санкции против торговых партнеров России.

Согласно тексту законопроекта, США могут установить пошлины в размере 100% для стран, которые являются основными покупателями российской нефти и газа. Также ужесточаются меры против Ирана.

О том, что глава Белого дома подпишет данный законопроект, стало известно 17 сентября. Этот документ поддержали 217 конгрессменов, а против высказались 136.

В Кремле отмечали, что рассматривают это как недружественный шаг. Принятие санкций также может негативно повлиять на поиски мирного урегулирования на Украине.

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Сюжет: Санкции
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