В благотворительном магазине Лондона нашли редкое первое издание "Убить пересмешника"

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В благотворительном магазине Лондона нашли редкое первое американское издание романа Харпер Ли "Убить пересмешника". Об этом сообщил BBC.

Книгу обнаружили в коробке с другими американскими изданиями. Ценный экземпляр распознала менеджер магазина. По ее словам, это издание можно было упустить из-за большого количества пожертвованных книг, но сотрудники все же решили присмотреться к нему повнимательнее.

На возраст экземпляра указывала обложка, которая была потрепана по краям, хотя внутренние страницы прекрасно сохранились. Его уже приобрела Британская библиотека, издание войдет в ее национальную коллекцию.

В романе "Убить пересмешника" рассказывается об адвокате Аттикусе Финче, который защищает Тома Робинсона – темнокожего мужчину, несправедливо обвиненного в преступлении. Действие происходит в Алабаме в 1934 году. В произведении рассматриваются темы расовой несправедливости и детской невинности.

Роман разошелся тиражом более 40 миллионов экземпляров и был переведен на 40 языков. Кроме того, "Убить пересмешника" получил Пулитцеровскую премию – одну из самых престижных наград в США в области журналистики, литературы, музыки и театра.

Ранее аукционный дом "Литфонд" на торгах 13 августа представил прижизненное издание писателя Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком". Книга стала самым дорогим лотом – стартовая ставка составила 3,5 миллиона рублей.

Это издание ранее находилось в собрании литературоведа и историка литературы Александра Бороздина, а в 1920-х годах продавалось в петроградском магазине "Антиквариат", принадлежавшем знаменитому коллекционеру Павлу Губару.