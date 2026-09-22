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22 сентября, 18:32

Наука

Достигшую пика яркости Венеру будет сложно увидеть в средних широтах

Фото: 123RF.com/novalmub

Венера, достигшая в сентябре максимальной яркости, плохо видна в средних широтах, сообщает ТАСС со ссылкой на слова астронома, руководителя отдела методического сопровождения Московского планетария Людмилы Кошман.

В течение последних недель, по словам специалиста, Венера набирала яркость. Блеск планеты достигнет максимального значения (-4,8 звездной величины) 22 сентября в 20:30 по московскому времени. Однако видимость явления в наших широтах крайне низкая, поскольку восходит и заходит Венера практически вместе с Солнцем, из-за чего теряется в его лучах.

Планета находится в созвездии Девы, искать ее лучше над западным горизонтом сразу после захода Солнца. Однако на хорошую видимость не стоит надеяться даже при наблюдении в телескоп, поскольку погода этим вечером ожидается облачная и дождливая.

Ранее стало известно о второй осенней магнитной буре, которая накроет Землю 24 сентября. Причиной возмущения магнитосферы станет поток быстрого солнечного ветра, который вытекает из крупной корональной дыры на Солнце, тянущейся темной полосой от южного полюса к экватору и экваториальным краем заденет Землю.

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