Цены на бензин снизились в 25 регионах России

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Бензин за неделю с 15 по 21 сентября подешевел в 25 регионах России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Наибольшее падение цен зафиксировано в Крыму – на 5,03%. Более чем на 2% топливо подешевело на Алтае, в Карачаево-Черкесии и Новосибирской области. В Севастополе, Туве и Дагестане снижение превысило 1%.

В 18 регионах цены упали в пределах 1%. Например, в Костромской и Кировской областях бензин стал дешевле более чем на 0,5%, а в Северной Осетии-Алании, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Пермском и Краснодарском крае, а также в Саратовской, Владимирской, Калининградской, Челябинской, Калужской, Тамбовской, Томской, Иркутской, Московской и Новгородской областях темпы снижения оказались ниже этого уровня.

Ранее на части автозаправочных станций в Забайкалье вернули ограничения на продажу топлива. В частности, на заправках введены ограничения на топливо АИ-92 и АИ-95 – до 15–30 литров в бак, в зависимости от принадлежности АЗС. Без ограничений топливо продается на 106 автозаправках.

Кроме того, с 23 сентября в Калужской области вновь вводятся временные ограничения на продажу бензина. В четные дни месяца заправляться смогут автомобили с государственными номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 или 8, а в нечетные – с номерами на 1, 3, 5, 7 или 9.

