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23 сентября, 19:28

Политика

США отказались присоединиться к антироссийскому заявлению Украины в ООН

Фото: 123RF.com/gerain0812

США не поддержали антироссийское заявление Украины, которое было озвучено перед началом заседания Совета безопасности ООН по украинской тематике. Об этом сообщает ТАСС.

Документ зачитали глава евродипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. К заявлению присоединились Австрия, Канада, Эстония, Франция, Словакия, Швейцария, Италия и Великобритания.

При этом среди поддержавших заявление стран нет ни одного государства Африки и Южной Америки.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, претендующий на пост генсекретаря ООН, заявил, что не видит заметных результатов работы всемирной организации в урегулировании украинского и других конфликтов.

По словам Гросси, речь идет о конфликтах, которые формируют нынешнюю раздробленность на международной арене. Среди них он назвал противостояние между РФ и Украиной. Он также подчеркнул, что уже довольно давно существует мнение о том, что ООН не оправдывает возложенных на нее ожиданий и не выполняет свою миссию.

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