Костин заявил, что Ozon и Wildberries останутся лидерами платформенной экономики

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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что маркетплейсы Ozon и Wildberries продолжат занимать лидирующие позиции в платформенной экономике, несмотря на ущерб от атак беспилотников и сопутствующие проблемы. Об этом он рассказал на ХХІІI Международном банковском форуме, передает ТАСС.

"Они оперативно принимают меры сейчас, государство им помогает", – сказал Костин.

Он подчеркнул, что вся необходимая помощь поступает со стороны банков и государства и критической ситуации на сегодня нет. По словам главы ВТБ, за платформенной экономикой большое будущее.

Ранее сообщалось, что Ozon запустил новую программу поддержки продавцов. В частности, был увеличен срок бесплатного хранения товаров в логистических центрах маркетплейса. Помимо этого, Ozon продлил бесплатную перевозку товаров в логистические центры в Сибири и Казахстане.

Несмотря на переход части предпринимателей на собственные склады, многие продавцы продолжают пользоваться логистическими комплексами маркетплейса.