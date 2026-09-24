Подросток погиб при ремонте мопеда в гараже в Чувашии

Фото: MAX/"Прокуратура Чувашии"

В Новочебоксарске 13-летний подросток погиб в гараже во время ремонта мопеда, заявила пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Сообщение о том, что ребенку стало плохо, поступило в экстренные службы вечером 23 сентября. Медики прибыли оперативно, однако спасти мальчика не смогли.

Как рассказали в прокуратуре, вечером в гараже собралась компания подростков, которые занимались ремонтом мопеда. Среди вероятных причин гибели называют отравление парами бензина или выхлопными газами.

Прокуратура Новочебоксарска инициировала проверку. В ходе нее выяснят все детали произошедшего и точную причину смерти. При наличии оснований будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее девочка 2013 года рождения скончалась в Екатеринбурге. Инцидент произошел вечером 21 сентября. Находясь дома, школьница вдохнула пары газа и потеряла сознание. Прибывшие на место ЧП врачи скорой помощи констатировали ее смерть. Прокуратурой организована проверка.

