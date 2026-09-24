Численность ирбиса в Саяно-Шушенском заповеднике увеличилась до 21 особи

Фото: sayanzapoved.ru

Число краснокнижных снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края увеличилось до 21 особи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Фотоловушки в историческом месте обитания снежного барса, или ирбиса, как его еще называют, запечатлели самку по кличке Таджичка с двумя молодыми котятами, рожденными в этом году. Малыши уже активно играют, борются друг с другом и проявляют интерес к обнаружившему их устройству.

В учреждении рассказали, что самка живет в заповеднике с 2019 года после первого в мире эксперимента по транслокации, необходимого для спасения снежного барса на северной границе мирового ареала. Первое потомство на новой территории она принесла уже через год, у нее родились двое котят. За все время проживания на новом месте Таджичка стала мамой четыре раза, родив в сумме девятерых котят.

В настоящее время, по словам представителей заповедника, ее потомство успешно размножается. Расселяется вид на сопредельные территории – в охранную зону и на участок пограничного заповедника "Убсунурская котловина". Так сформировалась единая западно-саянская группировка снежного барса, сохранение которой требует усилий.

Ранее в Московский зоопарк с Курильского острова Ушишир прибыли три песца – самец и две самки. Животных отловили в рамках экспедиции по изучению и сохранению медновского песца, позже их разместят в центре реабилитации зоопарка для формирования резервной группы. Впоследствии ее могут использовать для возвращения подвида в дикую природу при критическом сокращении естественной популяции на островах.

