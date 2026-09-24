Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью военнослужащих на Каспии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву соболезнования в связи с трагическим происшествием в ходе учений Военно-морских сил Казахстана на Каспии. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. Он отметил, что в России разделяют их боль и скорбь.

Инцидент произошел 24 сентября – в ходе выполнения учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погоды в море унесло 17 человек. Погибли 12 из них, спасти удалось троих. Продолжаются поиски двух военнослужащих. Для этого задействованы авиация, подразделения Минобороны и МЧС республики.

В Казахстане 25 сентября объявлен общенациональный траур. Соответствующий указ подписал Токаев.

