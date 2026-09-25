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Политика

Президент Ирана Пезешкиан опроверг планы по созданию ядерного оружия

Фото: depositphotos/lkpro

Президент Ирана Масуд Пезешкиан опроверг обвинения в том, что Тегеран якобы стремится к созданию ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Мы никогда не стремились к созданию ядерного оружия. Мы хотим придерживаться рамок Договора о нераспространении ядерного оружия", – подчеркнул Пезешкиан.

Он добавил, что Иран совершенно не стремится получить ядерный боезаряд. По словам Пезешкиана, бывший верховный лидер республики Али Хаменеи неоднократно называл обладание оружием массового уничтожения греховным с религиозной точки зрения.

Пезешкиан также подтвердил готовность Тегерана к дипломатическому урегулированию противостояния с Вашингтоном. При этом иранские власти не учитывают в своих расчетах сроки промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут в ноябре.

"Мы не имеем к этому никакого отношения и не исходим ни из каких американских выборов. Если нынешнее американское правительство в рамках международного права желает достичь соглашения, пожалуйста. Если не до выборов, либо после, тогда какая для нас разница?" – пояснил президент.

Он отметил, что Иран не стремится к войне, но будет решительно защищаться. Пезешкиан указал, что именно США должны выбрать, хотят ли они положить конец этой войне.

Пезешкиан также сообщил, что Тегеран может отказаться от урана, обогащенного до 60%, если будет достигнута договоренность с Вашингтоном. Иранский лидер подчеркнул, что страна стремится к соглашению с США, не претендуя на большее, чем предусмотрено международным правом.

Ранее СМИ сообщали, что американский президент Дональд Трамп готов встретиться с Пезешкианом на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сам Трамп отмечал, что находится на этапе принятия решения по ситуации с Ираном, и анонсировал значительные крупные события в ближайшее время.

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