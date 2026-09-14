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03:22

Политика

Глава Минэнерго США Райт допустил поставки ядерного топлива Ирану

Фото: AP Photo/Kevin Wolf

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон готов поставлять Тегерану ядерное топливо, если вопрос иранской ядерной программы будет решен. Слова министра приводит агентство Bloomberg.

"Мы предпочитаем вести переговоры. Или же они могут продолжать свою тайную, скрытую, замалчиваемую программу создания ядерного оружия и противостоять американским военным, что гарантирует, что они не будут разрабатывать ядерное оружие", – отметил Райт.

Он также добавил, что США почти подготовили собственную цепочку поставок урана.

Ранее СМИ сообщали, что Иран через посредников передал США семь условий, от выполнения которых зависит открытие Ормузского пролива. Пролив останется закрытым, пока условия, одобренные высшими инстанциями Исламской Республики, не будут выполнены.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия в Иране завершатся "очень скоро". Он также добавил, что после окончания войны цены на нефть снизятся.

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