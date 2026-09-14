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Общество

Около 1,5 млн студентов колледжей напишут всероссийские проверочные работы

Фото: depositphotos/kasto

Всероссийские проверочные работы (ВПР) для студентов колледжей и техникумов пройдут с 14 сентября по 6 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

Участниками станут около 1,5 миллиона обучающихся. Это первокурсники, а также студенты, которые в предыдущем учебном году завершили освоение дисциплины, по которой проводится проверочная работа.

Каждому участнику предстоит написать две работы. Предмет "История" обязателен для всех. Вторую работу проведут по профильному предмету на выбор: литература, география, обществознание, математика, физика, химия, биология, иностранный язык или информатика.

Проверочная работа по каждому предмету для каждого курса должна проводиться в один день. Расписание образовательные организации составляют самостоятельно.

Результаты ВПР могут использоваться для совершенствования образовательного процесса, а региональные органы управления образованием смогут анализировать текущее состояние системы среднего профессионального образования (СПО) и формировать программы ее развития.

Студенты, которые участвуют в национальных сопоставительных исследованиях качества общего образования в 2026/2027 учебном году, освобождаются от выполнения ВПР СПО.

Ранее учащихся столичных вузов и колледжей пригласили поучаствовать в конкурсе "Студент года Москвы". Прием заявок уже открыт: заполнить онлайн-форму можно на официальном сайте проекта до 27 сентября.

Победителей определят в 21 номинации. Они посвящены науке, творчеству, волонтерству, спорту, медиа и другим направлениям. Претендентов ждет несколько конкурсных испытаний. Например, им предстоит решить практические задачи и пройти тестирование на знание истории Москвы.

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