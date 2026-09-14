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01:17

Спорт

Теннисист Зверев впервые выиграл Открытый чемпионат США

Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Немецкий теннисист Александр Зверев впервые стал победителем Открытого чемпионата США, который проходил в Нью-Йорке.

В финальном матче Зверев, посеянный под первым номером, обыграл американца Бена Шелтона (восьмой номер посева) со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. Встреча завершилась в четырех сетах.

Для Зверева это вторая победа на турнирах Большого шлема. В 2026 году он также выиграл Открытый чемпионат Франции.

Немногим ранее представительница Казахстана Елена Рыбакина также выиграла Открытый чемпионат США, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко. Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу Рыбакиной.

Для казахстанской теннисистки это третий титул на турнирах Большого шлема. По итогам US Open Рыбакина впервые возглавит мировой рейтинг, сместив с первой строчки Соболенко.

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