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Украинские власти сорвали запланированный на 20–21 августа визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, поскольку опасаются, что правда об ударах ВСУ по станции и Энергодару станет известна. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, передает ТАСС.

По его словам украинские власти, очевидно, понимают, что если высокопоставленный представитель международной организации собственными глазами увидит ситуацию на ЗАЭС, то он получит однозначное представление об их действиях. Это совершенно не нужно тем, кто находится в Киеве, подчеркнул Черничук.

По словам директора, эксперты МАГАТЭ, присутствующие на станции, явно видят, что именно украинская армия наносит удары по АЭС и Энергодару, особенно после обострения ситуации весной 2026 года. Однако в своих отчетах агентство до сих пор не называет ВСУ источником ударов.

При этом Черничук считает присутствие экспертов МАГАТЭ целесообразным, поскольку агентство достаточно правдиво информирует мировую общественность о техническом состоянии станции, работе персонала и ядерной безопасности. Он добавил, что даже спорные формулировки в заявлениях МАГАТЭ позволяют понять, что работа АЭС находится под полным контролем специалистов.

"Поэтому я тоже не считаю лишним нахождение экспертов хотя бы по одной простой причине, что МАГАТЭ в данной ситуации является, наверное, единственным абсолютно независимым источником доведения до мировой общественности информации о технической, ядерной, радиационной безопасности Запорожской АЭС", – пояснил Черничук.

Вместе с тем он подчеркнул, что политическая составляющая заявлений МАГАТЭ, а также позиция агентства относительно принадлежности станции глубоко некорректны.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что киевский режим 11 сентября нанес серию комбинированных ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо для Запорожской АЭС. В результате погибли двое российских военных. Еще несколько солдат получили ранения, в том числе тяжелые.

Помимо этого, украинские военные нанесли удары по учебно-тренировочному центру ЗАЭС. Всего было зафиксировано более 10 атак с применением дронов. По предварительным данным, никто не пострадал.