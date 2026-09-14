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14 сентября, 05:33

Политика

США обсуждают передачу Киеву лицензии на выпуск устаревших ракет Patriot

Фото: depositphotos/Foto-VDW

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность передачи лицензии на производство устаревших вариантов боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом он рассказал журналистам.

Трамп уточнил, что речь идет о "менее современных версиях" перехватчиков. При этом глава Белого дома оставил без ответа просьбу прокомментировать планы европейских стран по продаже Украине ракет-перехватчиков для Patriot. Он заявил, что у США большие запасы определенных вооружений, некоторые из них имеются практически в бесконечном количестве.

"Что касается элитных (боеприпасов. – Прим. ред.), то многое было передано Украине, но мы очень быстро восстанавливаем эти (запасы. – Прим. ред.)", – указал президент США.

Ранее Еврокомиссия распределила все 28,3 миллиарда евро, которые были выделены на оборонные нужды Украины в этом году. В ЕК уточнили, что деньги распределены с учетом приобретаемого оружия и иной военной продукции, а также с определением поставщиков и необходимых объемов и сроков реализации.

Между тем Трамп потребовал от украинского президента Владимира Зеленского остановить атаки на российские заводы, выпускающие дизельное топливо. По мнению Трампа, именно эти удары привели к дефициту дизеля в Соединенных Штатах.

Путин заявил о продолжении ответных ударов по Украине

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