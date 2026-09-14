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02:13

Политика

В МИД заявили, что ЕС хочет создать перевес для Киева на переговорах с Россией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Евросоюз стремится участвовать в переговорах по украинскому урегулированию, чтобы обеспечить Киеву количественный и качественный перевес при выработке условий будущих договоренностей с Москвой. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы МИД России Михаила Галузина.

Дипломат отметил, что европейские страны с начала кризиса имели возможность сыграть конструктивную роль в его урегулировании, однако вместо этого продолжают снабжать Киев вооружениями, разведданными и помогают с наведением средств поражения по российской территории.

По словам Галузина, Европа выступает не как посредник, а в составе "единой делегации" Запада и Украины против России. Он также подчеркнул, что Европа категорически не приемлет саму мысль о поиске мирных развязок, а ее цель – сохранение в Киеве агрессивно настроенного русофобского, неонацистского режима.

"Как уже не раз говорил президент Владимир Путин, это в наши планы не входит", – добавил замглавы МИД РФ.

Москва надеется на проведение трехсторонней встречи по Украине в обозримой перспективе, сообщал ранее представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что новых предложений по урегулированию конфликта сейчас нет.

Зять президента США Джаред Кушнер заявил, что самым сложным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине остается территориальный. По его словам, именно по этому вопросу позиции сторон по-прежнему расходятся. Вместе с тем Вашингтон считает Москву и Киев приверженными поиску путей выхода из конфликта.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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