Более 100 тысяч иностранцев подали заявления в российские вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко​

Более 100 тысяч иностранных абитуриентов уже подали заявления на поступление в российские вузы. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

Больше всего заявлений поступило от граждан стран СНГ, Китая, Индии и государств Юго-Восточной Азии. При этом, по словам Могилевского, растет число желающих получить образование в России из стран Африки. Также российские вузы принимают абитуриентов из Латинской Америки.

Замминистра подчеркнул, что показатель пока не является окончательным. Прием документов от иностранных студентов продлится до конца сентября.

Ранее учащихся столичных вузов и колледжей пригласили поучаствовать в конкурсе "Студент года Москвы". Прием заявок уже открыт: заполнить онлайн-форму можно на официальном сайте проекта до 27 сентября.

Победителей определят в 21 номинации. Они посвящены науке, творчеству, волонтерству, спорту, медиа и другим направлениям.