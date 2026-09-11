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11 сентября, 11:21

Общество

В столице пройдет конкурс "Студент года Москвы" среди учащихся вузов и колледжей

Фото: пресс-служба КОСиМП

Учащихся столичных вузов и колледжей приглашают поучаствовать в конкурсе "Студент года Москвы". Прием заявок уже открыт: заполнить онлайн-форму можно на официальном сайте проекта до 27 сентября, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Победителей определят в 21 номинации. Они посвящены науке, творчеству, волонтерству, спорту, медиа и другим направлениям", – отметила Сергунина.

Претендентов ждет несколько конкурсных испытаний. Например, им предстоит решить практические задачи и пройти тестирование на знание истории Москвы. Темой еще одного блока в тесте станет Год единства народов России.

На следующем очном этапе ребята выступят перед экспертами и расскажут о своих значимых достижениях. Это могут быть победы в грантовых программах и на профильных олимпиадах, реализация собственных проектов и наличие наград, участие в организации акций, мастер-классов, выставок, концертов и других событий.

Имена лауреатов назовут в октябре. Они представят Москву в финале Российской национальной премии "Студент года".

В 2025-м конкурс объединил больше 500 учащихся из 100 вузов и колледжей столицы. Гран-при в индивидуальной номинации получил Александр Мироненко из Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, а в коллективной – студенческое научное общество Университета науки и технологий МИСИС.

Организаторы – проект "Молодежь Москвы" столичного комитета общественных связей и молодежной политики, Московская городская организация Российского союза молодежи и Московский центр развития профессионального образования столичного департамента образования и науки.

Ранее завершился прием заявок на национальную премию в области журналистики по направлениям экономики и финансов "Финкор". Имена лауреатов и победителей объявят на площадке XI Московского финансового форума, который пройдет 21 сентября.

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