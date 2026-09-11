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11 сентября, 17:40

Политика

Понасенков не сразу поверил, что его исключили из списка иностранных агентов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Блогер Евгений Понасенков заявил, что не сразу поверил в исключение из реестра иностранных агентов. Об этом он рассказал Baza.

"Удивление, радость. Справедливость торжествует", – описал он свои эмоции.

Историк отметил, что его юристы "бились по каждому слову, по каждому пункту", хотя сам он лично в Минюст с просьбой об исключении не обращался.

Понасенков также подчеркнул, что постоянно находится в России и никогда не получал иностранного финансирования.

О том, что блогера исключили из реестра иноагентов, стало известно 11 сентября. Решение было принято, поскольку публицист утратил признаки иностранного агента.

В реестр он был включен в 2022 году. При этом блогер пытался обжаловать свое внесение в список, но получал отказ.

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