Верховный суд отклонил жалобу "Битцевского маньяка" на отказ в переводе ближе к Москве

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Верховный суд России не стал рассматривать жалобу серийного убийцы Александра Пичушкина, известного как "Битцевский маньяк", на решение об отказе в переводе в исправительное учреждение ближе к Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку судебных дел.

Там указано, что в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании отказано.

Пичушкин подал жалобу в Верховный суд России из-за отказа в переводе в исправительное учреждение ближе к Москве в конце августа. В ней он просил признать незаконным это решение.

При этом Замоскворецкий суд Москвы еще в 2025 году отказал Пичушкину в удовлетворении иска о переводе в другую колонию. Осужденный мотивировал прошение тем, что до задержания жил в Москве, где находится его мать.

Кроме того, он просил взыскать с ФСИН 100 тысяч рублей компенсации за моральные страдания. Мужчина заявлял, что страдает от заболевания системы кровообращения II степени.

Пичушкин совершал свои преступления в 1990–2000-х годах. В основном убийства происходили в Битцевском лесу в Москве. В общей сложности на счету преступника 49 жертв. От его рук страдали пожилые люди и дети, а также инвалиды и граждане, имеющие психические расстройства.