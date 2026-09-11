Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 19:50

Происшествия

Верховный суд отклонил жалобу "Битцевского маньяка" на отказ в переводе ближе к Москве

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу серийного убийцы Александра Пичушкина, известного как "Битцевский маньяк", на решение об отказе в переводе в исправительное учреждение ближе к Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку судебных дел.

Там указано, что в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании отказано.

Пичушкин подал жалобу в Верховный суд России из-за отказа в переводе в исправительное учреждение ближе к Москве в конце августа. В ней он просил признать незаконным это решение.

При этом Замоскворецкий суд Москвы еще в 2025 году отказал Пичушкину в удовлетворении иска о переводе в другую колонию. Осужденный мотивировал прошение тем, что до задержания жил в Москве, где находится его мать.

Кроме того, он просил взыскать с ФСИН 100 тысяч рублей компенсации за моральные страдания. Мужчина заявлял, что страдает от заболевания системы кровообращения II степени.

Пичушкин совершал свои преступления в 1990–2000-х годах. В основном убийства происходили в Битцевском лесу в Москве. В общей сложности на счету преступника 49 жертв. От его рук страдали пожилые люди и дети, а также инвалиды и граждане, имеющие психические расстройства.

"Московский патруль": "Битцевский маньяк" Пичушкин подал жалобу в Верховный суд

Читайте также


судыпроисшествиягород

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика