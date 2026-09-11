Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 20:30

Транспорт

Массовые проверки водителей пройдут в России 12–13 сентября

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей в предстоящие выходные, 12 и 13 сентября. Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых автомобилистов, сообщили в региональных управлениях ведомства.

Наряды ДПС будут усиленно работать в Самарской, Кировской, Ивановской, Ростовской, Рязанской областях, Красноярском крае и других регионах России.

В ГАИ призвали граждан сообщать в полицию о водителях, которые управляют транспортом в состоянии опьянения или пытаются сесть за руль в нетрезвом виде. По таким сообщениям автоинспекторы незамедлительно примут все необходимые меры реагирования.

Управление транспортом в состоянии опьянения является грубым нарушением ПДД, которое приводит к тяжелым последствиям, напомнил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Он уточнил, что за это нарушение, а также за отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. При повторном несоблюдении правил водителю грозит уголовная ответственность.

Ранее психиатр-нарколог Антон Рудковский рассказал, что после употребления кваса, кефира и безалкогольного пива можно садиться за руль через 10–15 минут. Он объяснил, что в квасе и кефире есть следы этанола, но его концентрация крайне мала и не сказывается на психомоторных функциях человека.

Сын бизнесмена устроил пьяную аварию в Нижнем Новгороде

Читайте также


транспортрегионы

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика