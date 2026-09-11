Массовые проверки водителей пройдут в России 12–13 сентября

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей в предстоящие выходные, 12 и 13 сентября. Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых автомобилистов, сообщили в региональных управлениях ведомства.

Наряды ДПС будут усиленно работать в Самарской, Кировской, Ивановской, Ростовской, Рязанской областях, Красноярском крае и других регионах России.

В ГАИ призвали граждан сообщать в полицию о водителях, которые управляют транспортом в состоянии опьянения или пытаются сесть за руль в нетрезвом виде. По таким сообщениям автоинспекторы незамедлительно примут все необходимые меры реагирования.

Управление транспортом в состоянии опьянения является грубым нарушением ПДД, которое приводит к тяжелым последствиям, напомнил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Он уточнил, что за это нарушение, а также за отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. При повторном несоблюдении правил водителю грозит уголовная ответственность.

Ранее психиатр-нарколог Антон Рудковский рассказал, что после употребления кваса, кефира и безалкогольного пива можно садиться за руль через 10–15 минут. Он объяснил, что в квасе и кефире есть следы этанола, но его концентрация крайне мала и не сказывается на психомоторных функциях человека.