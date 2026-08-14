Врач Волгина: водителям не стоит принимать средства от аллергии

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Водителям автомобиля не рекомендуется принимать средства от аллергии, так как они вызывают сонливость и замедление реакции. Об этом заявила News.ru доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

"За рулем опасно принимать спиртосодержащие и любые другие средства, которые влияют на моторику. Особенно это касается препаратов против аллергии", – сказала специалист.

Волгина отметила, что водителям нельзя принимать наркотические и психоактивные препараты, которые содержат кодеин или фенобарбитал. Кроме того, им нужно воздержаться от употребления аспирина, парацетамола и лекарств, которые обычно используют при головной боли и простуде.

Врач добавила, что нестероидные противовоспалительные препараты вроде ибупрофена также не допускаются к использованию. Она указала, что раньше ограничения касались части седативных средств и антидепрессантов, но теперь на все психофармакологические препараты наложили вето. Сюда входят легкие и безрецептурные лекарства типа валерианы.

По словам Волгиной, если сотрудник ГАИ не видит замедления реакции у водителя, увеличенных зрачков и не чувствует запаха алкоголя, он не повезет водителя на экспертизу. Она подчеркнула, что каждый человек должен осознавать ответственность при приеме определенных лекарств перед вождением.

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