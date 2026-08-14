Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Четвертый международный форум Meet Global MICE Congress пройдет в Москве 16 и 17 декабря. В деловой программе примут участие более 60 российских и зарубежных экспертов из стран БРИКС и Глобального Юга, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Форум является крупнейшей в России международной площадкой в сфере делового туризма. Мероприятие объединит лидеров отрасли, представителей профильных органов власти, корпоративных заказчиков, гостиничный бизнес, конгрессные площадки, туристические компании и ассоциации.

Центральным событием деловой программы станет панельная дискуссия "Экономика делового туризма: смена бизнес-моделей и новые драйверы роста", которая состоится 16 декабря. Участники обсудят фундаментальные изменения, происходящие на рынке MICE.

Если несколько лет назад ключевыми факторами конкуренции были стоимость услуг и размер агентской комиссии, то в настоящее время большее значение приобретают эффективность бизнес-модели, финансовая устойчивость и способность создавать измеримый результат для заказчика.



Участники мероприятия, сумевшие не только сохранить темпы роста, но и масштабировать свои предприятия, расскажут о реальных практических кейсах. Аналитики и эксперты представят финансовые прогнозы и стратегии развития отрасли в условиях нестабильного рынка.

Особое внимание будет уделено переходу от традиционной модели продажи услуг и человеко-часов к оплате конкретного бизнес-результата. Спикеры затронут вопросы управления рентабельностью и кассовыми разрывами при длительных постоплатах, а также поиск новых подходов к формированию доходов компании.

Участники обсудят, как повысить инвестиционную привлекательность бизнеса, выстроить долгосрочную стратегию развития и переосмыслить работу с партнерами и спонсорами. Регистрация на мероприятие доступна на портале "Russpass. Бизнес".

Между тем прием заявок на премию "Путеводная звезда" стартует 1 сентября. Ежегодно это мероприятие посвящено награждению ведущих профессионалов, а также успешных проектов и организаций, работающих в сфере туризма столицы. В текущем сезоне документы будут принимать до 9 октября. Данная премия способствует популяризации передовых решений и лучших практик во всех основных направлениях индустрии.