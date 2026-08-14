Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 13:06

Город

Международный форум Meet Global MICE Congress пройдет в Москве 16 и 17 декабря

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Четвертый международный форум Meet Global MICE Congress пройдет в Москве 16 и 17 декабря. В деловой программе примут участие более 60 российских и зарубежных экспертов из стран БРИКС и Глобального Юга, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Форум является крупнейшей в России международной площадкой в сфере делового туризма. Мероприятие объединит лидеров отрасли, представителей профильных органов власти, корпоративных заказчиков, гостиничный бизнес, конгрессные площадки, туристические компании и ассоциации.

Центральным событием деловой программы станет панельная дискуссия "Экономика делового туризма: смена бизнес-моделей и новые драйверы роста", которая состоится 16 декабря. Участники обсудят фундаментальные изменения, происходящие на рынке MICE.

Если несколько лет назад ключевыми факторами конкуренции были стоимость услуг и размер агентской комиссии, то в настоящее время большее значение приобретают эффективность бизнес-модели, финансовая устойчивость и способность создавать измеримый результат для заказчика.

Участники мероприятия, сумевшие не только сохранить темпы роста, но и масштабировать свои предприятия, расскажут о реальных практических кейсах. Аналитики и эксперты представят финансовые прогнозы и стратегии развития отрасли в условиях нестабильного рынка.

Особое внимание будет уделено переходу от традиционной модели продажи услуг и человеко-часов к оплате конкретного бизнес-результата. Спикеры затронут вопросы управления рентабельностью и кассовыми разрывами при длительных постоплатах, а также поиск новых подходов к формированию доходов компании.

Участники обсудят, как повысить инвестиционную привлекательность бизнеса, выстроить долгосрочную стратегию развития и переосмыслить работу с партнерами и спонсорами. Регистрация на мероприятие доступна на портале "Russpass. Бизнес".

Между тем прием заявок на премию "Путеводная звезда" стартует 1 сентября. Ежегодно это мероприятие посвящено награждению ведущих профессионалов, а также успешных проектов и организаций, работающих в сфере туризма столицы. В текущем сезоне документы будут принимать до 9 октября. Данная премия способствует популяризации передовых решений и лучших практик во всех основных направлениях индустрии.

Россия вошла в тройку популярных туристических направлений впервые за два года

Читайте также


городбизнестуризм

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика