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14 августа, 13:07

Происшествия

Пострадавшая в ДТП PR-директор "Москвички" рассказала о своем восстановлении

Фото: телеграм-канал "ЧАКЧАК"

Специалист по лечебной физкультуре помогает пострадавшей в ДТП PR-директору журнала "Москвичка" Екатерине Чаковской в реабилитации. Он пообещал ей восстановить способность ходить в течение недели, рассказала сама Чаковская в своем телеграм-канале.

"Ко мне буквально недавно приходил специалист по ЛФК, пытался меня посадить. У меня получилось, слава богу, на одну минуту сесть", – рассказала пострадавшая.

PR-директор "Москвички" отметила, что в результате аварии она получила черепно-мозговую травму, сотрясение, переломы основания черепа и трех ребер. Кроме того, она плохо слышит на оба уха, из-за повреждения барабанной перепонки из одного из них шла кровь.

Чаковская также рассказала, что по всему ее телу множество ссадин. Женщина поблагодарила всех за теплые слова и поддержку.

ДТП случилось утром 11 августа на Ходынской улице. Чаковская переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого ее сбил грузовик.

Водитель транспортного средства скрылся с места аварии, но позднее его задержали. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места аварии. Мужчина не признал свою вину. 13 августа суд избрал водителю грузовика меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста.

PR-директор журнала "Москвичка" сможет ходить через неделю после аварии

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