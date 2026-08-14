В 70 российских регионах стало возможно заселение в гостиницу с помощью MAX

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В 70 регионах России стало возможно заселение в гостиницу с помощью цифрового ID в мессенджере MAX. Сервис доступен более чем в 800 отелях, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Для прохождения регистрации нужно открыть в MAX раздел "Цифровой ID", перейти во вкладку "Паспорт" и нажать кнопку "Предъявить". После этого сотрудник гостиницы сканирует QR-код с экрана телефона. Паспортные данные постояльца загрузятся в электронную систему гостиницы.

Такая технология ускоряет процесс для обычных людей и персонала, а также позволяет избежать ошибок при ручном вводе данных из паспорта.

Больше всего гостиниц, регистрирующих россиян с помощью MAX, находится в Татарстане, Псковской, Новгородской, Кировской и Ульяновской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

"Внедрение цифрового заселения через MAX демонстрирует высокую динамику, технология получает положительные отзывы как от бизнеса, так и от туристов", – отметил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

При этом использование сервиса остается добровольным, россияне могут использовать бумажный паспорт при регистрации. При этом новая опция доступна только совершеннолетним гражданам РФ.

Наряду с этим с 1 сентября этого года все отели, где больше 50 номеров, должны будут обеспечить возможность заселения с помощью цифрового ID в MAX.

Ранее стало известно, что пользователи МАХ в возрасте от 14 лет теперь могут создавать цифровой ID. Его можно использовать для подтверждения возраста и социального статуса, например в транспорте, кинотеатрах и музеях для получения скидки.

На первом этапе возможность получат студенты и люди со статусом инвалидности старше 14 лет, для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги".