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Новости

14 августа, 13:39

Город

Более 21 км дорог построили в Москве с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С начала года в столице за счет городского бюджета ввели более 21 километра дорог. Об этом сообщил глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, в январе и феврале были открыты участки Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой и Южной рокады от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка. Кроме того, на юге города открыли около километра дорог для обслуживания новых жилых комплексов на территории бывшего завода имени Лихачева.

Еще несколько крупных инфраструктурных проектов находятся в стадии активной реализации. В настоящее время идет надвижка пролетного строения на путепроводе на участке от Валаамской улицы до улицы Академика Королева и продолжается устройство подпорных стен и опор путепровода в створе улицы Малыгина.

Более того, завершается строительство последнего участка южного направления Московского скоростного диаметра вдоль улицы Каспийской, рассказал глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Контроль за возведением дорог осуществляет Мосгосстройнадзор. Председатель комитета Антон Слободчиков добавил, что инспекторы проверяют соответствие проведенных работ и применяемых материалов требованиям проектной документации.

Ранее в тоннеле под Каширским шоссе поменяли схему движения. Оно стало двусторонним. Кроме того, сделали въезд с дублера и прилегающей территории, организовали круговое движение в месте пересечения дублера и съезда к стоянке наземного транспорта.

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