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14 августа, 15:09

Политика

Партия "Яблоко" подаст встречный иск к "Родине" за клевету

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Партия "Яблоко" подаст иск о защите деловой репутации к партии "Родина" и другим политическим силам, которые также "оболгали" ее, заявил председатель "Яблока" Николай Рыбаков в беседе с РИА Новости.

Кроме того, партия подала апелляционную жалобу на решение Верховного суда России (ВС РФ) о снятии федерального списка кандидатов с выборов в Госдуму. Рыбаков назвал решение суда лишенным оснований и заявил, что партия сделает все, чтобы "Яблоко" было в бюллетене.

При этом представитель "Родины" Алексей Новоселов в беседе с журналистами сообщил, что они удовлетворены решением ВС РФ, но решили обжаловать его в части, касающейся нарушений "Яблоком" прав на ряд изображений.

Иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов "Яблока" подал председатель партии "Родина" Алексей Журавлев. Из-за этого ВС РФ снял "Яблоко" с выборов в Госдуму. Основанием для такого решения стало использование чужих текстов, изображений и видео без разрешения правообладателей, а также финансирование от лиц, получавших средства из зарубежных стран.

Ожидается, что суд рассмотрит апелляцию "Яблока" 17 августа. При этом ЦИК не будет пересматривать текст избирательного бюллетеня до вступления судебного решения в силу.

Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. На момент последней редакции в федеральном бюллетене указаны 11 партий: "Единая Россия", "Яблоко", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Новые люди".

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